ESKİŞEHİR (AA) - Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası kapsamında Eskişehir'de tören düzenlendi.

Trafik kazalarına dikkati çekmek, bunların getirdiği olumsuzlukları gündeme taşımak, kazaların en aza indirilmesi konusunda bilinç oluşturmak amacıyla her yıl gerçekleştirilen Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası'nın açılış programı Vilayet Meydanı'nda yapıldı.

Törene, Vali Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Polis Meslek Okulu Müdürü Muzaffer Doğanay, Eskişehir Sakatlar Derneği Başkanı Cafer Eşen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çakacak, törende yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda Türkiye'nin devamlı büyüyen, gelişen, geliştikçe de vatandaşlarının yaşam kalitesi artan bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün Karayolu Trafik Güvenliği Günü, takip eden haftanın ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlandığını aktaran Çakacak, şunları söyledi:

"Trafik güvenliği konusunda halkımızı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak; yaşanan olumsuzluklara ve bunların çözüm yollarına dikkati çekmek amacıyla 4-10 Mayıs tarihlerinde kutlayacağımız bu haftanın ilimiz, ülkemiz trafik ve güvenliğine olumlu katkılar sunmasını temenni ediyorum. Alınan tedbirlere ve ulaşım altyapısındaki hızlı gelişmelere rağmen kuralların ihlal edilmesi, dikkatsizlik, trafik eğitimi eksikliği gibi sebeplerle birçok ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşanmaktadır. Bu kazalar, can güvenliğini ve vücut bütünlüğünü tehlikeye atmakla kalmıyor, ülkemizin kalkınması için ayrılacak milyonlarca liranın heba olmasına da sebebiyet veriyor. Kazaları engellemek veya en aza indirgemek, toplumumuzda trafik eğitimi ve trafik kurallarına uyma bilincini küçük yaştan itibaren verilecek eğitimlerle oluşturmaktan geçmektedir. Bu yönüyle çocuklarımıza trafik kurallarına riayet etmenin bir gelişmişlik ölçüsü olduğunu, insanın hem kendisine hem de bütün topluma karşı sosyal bir sorumluluğu olduğunu ve bir arada yaşama kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu öğretmek mecburiyetindeyiz."

Çakacak, trafik sorununun çözülmesinde tatmin edici sonuçlar alınabilmesinin, yolların kalitesinin daha da artırılmasının yanında, insanların bilinçlenmesi ve trafik kurallarına uymada gösterecekleri hassasiyet ve dikkatle mümkün olacağını anlattı.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bu konuda sorumluluk duygusuyla yapacağı katkıların büyük önem taşıdığını söyleyen Çakacak, "Trafikte kazalar anlık olmaktadır. Birkaç saniyelik dikkatsizliğin bedeli bazen bir ömür boyu ödenebiliyor. Bu sebepten trafik kazalarının yüzde 98'inin insan hatalarından kaynaklandığını asla unutmamalıyız. Unutmamamız gereken bir şey daha var ki o da her bir vatandaşımızın hayatı, bir anlık dikkatsizlik veya kural tanımazlık sonucu yitirilmeyecek kadar kıymetlidir." dedi.

Vali Çakacak ve beraberindeki protokol üyeleri "Yılın Trafik Polisi ve Jandarma Trafik Personeli"ne başarılı çalışmalarından dolayı ödül ve plaket verdi. Ardından "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği" konusunda duyarlılık gösterdiği tespit edilen sürücülere hediye ve belgeleri verildi.