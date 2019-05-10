SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Atatürk Anaokulu'nda öğrencilere trafik kurallarının konu alındığı animasyon izlettirdi ve yaya olmanın sorumluluklarını anlattı.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde yaya geçidinde öğrencilerle birlikte araç sürücülerini bilgilendirdi.

"Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın" projesinin önemine dikkati çeken Sayın, "İçişleri Bakanlığımız tarafından ülkemiz genelinde yürütülen Yaya Öncelikli Trafik Yılı ve Trafik Haftasını kutlamak, vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak üzere etkinlikler düzenlemekteyiz. Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin trafik kurallarına uymaları bir vatandaşlık görevidir." dedi.

İlçedeki okullarda farkındalık eğitimlerinin de verildiği etkinliklerin son gününde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.