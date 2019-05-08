SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Şarkışla Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Ramazan Başol, trafik konusunda herkesin örnek olması, trafik kurallarına, işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğine vurgu yaptı.

Yayaların karışmış olduğu kazaların tamamına yakınının yaralanma veya ölümle sonuçlandığına dikkati çeken Başol, 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğini anımsattı. Başol, trafik kazalarını önlemede alınacak en önemli tedbirin trafik eğitimi olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan polis ve jandarmanın kullandıkları materyallerin sergilendiği stantlar gezildi.

Stantta, Kaymakam Adayı Yakup Papaker ve Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş'a alkolmetre üfletilerek alkol testi yapıldı.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.