Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

KARAMAN (AA) - Karaman'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Karaman Valisi Fahri Meral, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile Trafik Güvenlik Uygulama Politika Belgesi'nin ana hedefinin kaza sonrası ölümlerin azaltılması olduğunu belirtti.



2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edildiğini aktaran Vali Meral, toplumda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini, denetim ve uygulamaların yıl boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Vali Meral, "İyi Dersler Şoför Amca Projesi" kapsamında yapılan yarışmada Türkiye birincisi olan Hayriye Sude Akyol'u tebrik ederek hediyesini verdi.



Programa, Karaman Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven, daire müdürleri, emniyet, üniversite ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.