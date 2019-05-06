SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere kırmızı düdük, tişört ve el broşürü dağıtıldı.

Suşehri TOKİ Kösedağ İlk/Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan Suşehri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Ömer Soymaz, okullarda yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde daha çok kitleye ulaşarak, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Soymaz, "Bu kapsamda ilçemizdeki reklam panolarına yaya güvenliği konularını içeren reklam afişleri astık.Yaya öncelikli trafik kampanyası kapsamında özellikle sürücü ve yayalar başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımıza yaya geçitlerinin kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kırmızı düdük uygulaması hakkında da bilgi veren Soymaz, "Yaya, okul geçidi ve kavşaklarda yayalara yol vermeyen sürücüleri bu kırmızı düdükle uyarmanız amacıyla bunu sizlere veriyoruz. Yaya konusunda verdiğimiz bu bilgileri evlerinizde ailelerinize anlatmanızı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Emniyet kemerinin öneminin slayt eşliğinde çizgi film olarak anlatıldığı programda, öğrencilere kırmızı düdük, üzerinde "hatalı sürücüye kırmızı düdük" yazlı tişört ve şapkalar hediye edildi.

Etkinliğe, Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.