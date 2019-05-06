SİVAS (AA) - Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde Sivas'ta farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Buruciye Medresesi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, hafta boyunca farkındalık etkinlikleri yapacaklarını belirtti.

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla yürütülen projeye de değinen Ayhan, "Sivas coğrafi bakımından Türkiye'nin en büyük illerinden birisi. 8 bin 600 kilometrelik yol ağımız mevcut. Günlük 35 binden fazla araç trafiği olmaktadır. Ciddi bir hareketlilik söz konusu. Bu nedenle çok dikkatli olmamız, trafik kurallarına uymamız lazım. Bir aracın yayayı görüp durması demek, medeniyetin temel göstergesi demektir. Bunu bir yaşam felsefesi haline getirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Ayhan, araç trafiğindeki artışa rağmen ölümlü kaza sayılarının sürücülerin duyarlılıkları sayesinde azaldığına da dikkati çekti.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, beyaz kefenle oyun sergiledi.

Hafta dolayısıyla şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Öğrenciler hazırladıkları kompozisyon ve şiirleri okudu.

Vali Ayhan, öğrencilere reflektif yelek hediye etti. Daha sonra Ayhan ve beraberindekiler, öğrencilerle İnönü Bulvarı'nda yürüş yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, öğrenciler, engelliler ve vatandaşlar katıldı.