Karayolları taşeron işçileri iş bırakma eylemi yaptı

NEVŞEHİR (AA) - Karayolları 6. Bölge 67. Şube Şefliği'nde çalışan taşeron işçiler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.



Nevşehir Karayolları 67. Şube Şefliği'nde taşeron işçi olarak çalışan 68 kişi, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek iş bıraktı.



Maaşlarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten işçilerden Nursel Adıgüzel, “Maaşlarımız iki aydır yatmadığı için iş bırakma kararı aldık. Maaşlarımız yatana kadar da işe çıkmıyoruz. Devlet büyüklerinden veya yetkililerden bu işe çözüm bulunmasını istiyoruz. Sadece bizim şubede 68 mağdur var.” dedi.



Ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çeken, bu yüzden büyük sıkıntılar yaşayan arkadaşları olduğunu söyleyen Çağrı Çevirmen de “Kredisini, ev kirasını ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Geçim sıkıntısından dolayı çok zor duruma düşen arkadaşlarımız var. Maaşlarımız yatırılana kadar bu eylemi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

