Karatay Kent Konseyinden Beyşehir Belediyesine ziyaret

KONYA (AA) - Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aynur Avşar ve meclis üyeleri, Beyşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda ağırladığı Kadın Meclisi Başkanı Avşar ve beraberindeki meclis üyelerine yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Özaltun, ziyaretinin sonunda Avşar’a, tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin minyatür çalışmasını hediye etti.

Avşar ve beraberindeki kadın meclisi üyeleri, daha sonra kendilerine eşlik eden AK Parti Beyşehir Kadın Kolları Başkanı Emine Kaya ile ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

