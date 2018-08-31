'Karasu'da salgın bitmiştir diyebiliriz'

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın sezona denk gelmesi nedeniyle ilçenin çok kalabalık bir dönem yaşadığını söyledi.

Bu dönemde su ve yiyecek ihtiyacının çok fazla arttığına dikkati çeken Öğütlü, "Maalesef bazı vatandaşlarımız Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) kontrolünde olmayan suları kullanmak zorunda kaldı ki bizim bunların kullanılmaması yönünde tavsiyelerimiz vardı." diye konuştu.

Yapılan analizlerde ishal vakalarının arttığını ve aldıkları numunelerde bunun bir salgın olabileceğinin anlaşıldığını ifade eden Öğütlü, hasta numunelerinde norovirüs tespit edildiği bilgisini verdi.

Daha sonra Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun talimatıyla hızlı bir şekilde kriz merkezi kurduklarını ve olaya aynı gün müdahale ettiklerini vurgulayan Öğütlü, şunları kaydetti:

"Bütün sularda klor seviyelerini artırdık. Bu konuda açıklama da yaptık. Aynı şekilde güvenli su kullanılması, yiyeceklerin mutlaka güvenli yerlerden alınması, eğer yeşil sebze kullanılacaksa sirkeli suda bekletilmesi gibi ishal vakalarıyla ilgili normal korunma yöntemlerini halkımıza açıkladık. Bakanlığımız ve Valiliğimizin talimatıyla sağlık çalışan sayımızı da aynı şekilde hemen üç-dört kat daha fazla artırdık. 6-7 bin kişide ishal vakası görüldü ama çok şükür ağır bir vaka olmadı. Bu da sağlık çalışanlarımızın üstün gayretiyle oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi bayram tatilini bırakıp geldiler, bu konuda çok özverili çalıştılar. Ardından su ve gıda numuneleri aldık. Şu ana kadar su numunelerinden norovirüs tespit edemedik ama çalışmalar devam ediyor. Hastalardan elde ettiğimiz sonuçlara göre bu bir norovirüs salgınıdır. Şu an için de hastaneye başvuru sayıları normale döndüğü için salgın da bitmiştir diyebiliriz."

Denizdeki renk değişikliği

Öğütlü, dün deniz suyunun renk değiştirmesi ve bazı kusma vakalarının görülmesi nedeniyle denize girilmemesi kararı alındığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Dün itibarıyla denizde bir renk değişikliği oluştu. Bu vatandaşlarımızda tedirginlik oluşturdu. Biz hemen numuneler aldık, yapılan numunelerin ilk sonuçlarının temiz çıkması ve bugün rengin normale dönüşmesi sebebiyle Sayın Valimizin talimatıyla ilçede karar alındı, denize girme yasağı da kaldırıldı. Şu an her şey normal."

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 günde yaklaşık 4 bin 500 vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından bölgede İl Sağlık Müdürlüğü ve SASKİ tarafından çalışma başlatılmış, salgına norovirüsün (kusma, ishal ve ateşe yol açan bir virüs türü) neden olduğu belirlenmişti.

Dün de deniz suyunun renk değiştirmesi ve bazı kusma vakalarının görülmesi nedeniyle denize girilmemesi kararı alınmıştı.

Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) de ilçede görülen ishal vakalarıyla ilgili yaptığı çalışmada, bölgedeki su hatlarında 827 kaçak bağlantının bulunduğunu tespit etmişti.

Muhabir: İbrahim Yozoğlu