'Karar alıcı ülkeler arasında olmak her platformda önemli'

CENEVRE (AA) - Bayram Altuğ - İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'ne (WSIS) katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada özellikle haberleşme ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ortak altyapı kurulması konusunu değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Arslan, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulayıcılarının kendi ülkelerindeki kalkınma planlarında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında neler yaptıklarını masaya koyduk. Özellikle ülkelerin dijitalleşmiş topluma geçiş konusunda aldıkları mesafeleri gördük. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye çok mesafe almış durumda." ifadelerini kullandı.

Arslan, özellikle kapsama alanları, geniş bant internet aboneliği ve nüfusu 500'ün altındaki yerleşim yerlerine hizmet götürülmesi konusunda emsal ülkelere göre Türkiye'nin katettiği mesafenin zirvede daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

Veri güvenliği konusunun ülkeler için büyük önem arz ettiğinin altını çizen Arslan, özellikle siber güvenlik konusunda alınması gereken tedbirlerin zirvede masaya yatırıldığını aktardı.

"ITU Konsey üyeliğine adayız"

Öte yandan Arslan, son 4 dönemdir Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Konsey üyesi olan Türkiye'nin sonbaharda yapılacak Konsey üyeliği seçimlerine de aday olduğunu ve bunu çok önemsediklerini açıkladı.

Türkiye'nin ITU Konseyi için en güçlü adaylardan biri olduğuna işaret eden Arslan, "Konsey üyeliğini çok çok önemsiyoruz. Zira karar vericileri takip eden ülke olmaktan karar alıcılar arasında olmak bizim için her platformda önemli." dedi. Arslan, "Türkiye'nin 4,5 G'yi başarılı bir şekilde uyguladığını ve 2020'de dünyanın 5 G'ye geçişinde standartların belirlenmesini sağlayan, kural koyucu, takip edilen ülkeler arasında olmak istediğini" vurguladı.

Bakan Arslan, Türkiye'nin uluslararası alanda ITU benzeri platformlarda da aday olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yine memnuniyetle ifade etmek isterim ki son dönemde havacılıkta da denizcilikte de bırakın konsey üyesi olmayı birinci veya ikinci sırada oy alarak konsey üyesi olduk. Burada da eminim ki görüşmelerimiz çerçevesinde biz rahatlıkla konsey üyesi olacağız. Bu konudaki mücadelemizi devam ettireceğiz. Büyük ülke olmanın da gereği bu. Gerek Cumhurbaşkanımız gerek Başbakanımızın bu konudaki himayeleri bizim için önemli. Dışişleri Bakanlığımız da yurt dışındaki misyonlar ve büyükelçilerimizin marifetiyle gerçekten bunu çok iyi takip ediyor."

ITU üyesi ülkelerin yüzde 25’ini oluşturan 48 üyeden oluşan Konseyde Türkiye Batı Avrupa Bölgesi’ni temsil eden 8 üye arasında yer alıyor.



