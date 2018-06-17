Karapınarlılar bir araya geldi

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde düzenlenen Dayanışma ve Kaynaşma Günü ilçe halkını bir araya getirdi.

Karapınar Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları desteğiyle düzenlenen Karapınar Dayanışma ve Kaynaşma Günü, 100. Yıl Atatürk Parkında yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Tüm çalışmalarının daha güzel bir Karapınar için olduğunu ifade eden Yaka, "İlçemiz tarım hayvancılık alanında söz sahibi olduğu gibi son dönemlerde enerji alanında adından bahsettiriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin en iyi duruma gelmesi için çalışacağız. Karapınar ismi bir marka haline gelmiştir." dedi.

TRT sanatçısı Bahri Özişen'in konser verdiği etkinlikte, En Güzel Kuzu Yarışması da düzenledi. Yarışmada birinciliği, Hakan Karabacak’ın kuzusu elde etti.