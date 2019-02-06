Karapınarlılar, Bakan Kurum'a teşekkür etti

KONYA (AA) - Konya Karapınarlılar Derneği (KARDER) Başkanı Fikret Danış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.



Bakan Kurum, Konya'da faaliyet gösteren derneklerine 240 metrekare bina tahsis edildiğini söyledi.

Karapınar Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile görüşen KARDER Başkanı Danış, önümüzdeki günlerde yeni binalarına taşınacaklarını söyledi.

Dernek Başkanı Danış, "Ekim ayında Karapınarlı Bakan Kurum'a sorunumuzu ilettik. Kendisi bu konuda bize destek verdi. Belediye Meclis toplantısında binası tarafımıza tahsis edileceği ve bütün prosedürlerin yapıldığı kaydedildi. Konya Şato Form mevkisinde 4 odalı ve 240 metre kare daire tarafımıza verildi. Bakanımız Kurum ile Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

