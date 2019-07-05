Karapınarlı gençler Rize'yi gezdi

KONYA (AA) - Karapınar Gençlik Merkezi öğrencileri Rize Gençlik Merkezi'nin konuğu oldu. Kardeş gençlik merkezleri projesince Karapınarlı 34 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kardeş ilan edilen Rize Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından ağırlandı.



Karapınarlı gençleri, Rize Gençlik Merkezi üyeleri yöresel tulum çalgısı eşliğinde karşıladı.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul, "Gezimizin amacı güçlü yarınların oluşumunda katkıyı sağlayacak, gençlere ülkemizin güzelliklerini anlatmak ve onlara sahip çıkma bilincini yerleştirmektir. Gençlerin görerek öğrenmelerine milli, manevi değerleri öğrenilmesine, kardeşlik duygularının pekişmesine, beraber paylaşma duygularının artmasına bu gezilerin önemli derecede katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizlere iyi bir misafirperverlik örneği gösteren Rizeli kardeşlerimize, teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenciler, Rize Kalesi, Çamlı Hemşin, Çad Vadisi, Zir Kalesi, Ayder ve Gito yaylalar ile kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.



