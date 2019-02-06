Karapınar'ın vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi

KONYA (AA) - Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılı ilçenin vergi rekortmenlerine plaket verildi.



Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, oda binasında düzenlenen törende ilçede girişimciliği başarıyla gerçekleştiren, vergilerini ödeyerek ekonomik olarak ülkeye gelir sağlayan tüm üyelere teşekkür etti.



Verginin adil ve dengeli dağılımının devletin sosyal amacı olduğunu ifade eden Sözen, şöyle devam etti:



"Karapınar'ın özellikle tarım ve hayvancılık alanında üreten ve ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Vergi bilincine sahip katma değer üreterek kazanan mükellefler sayesinde güçlü bir ülke olma yolunda ilerlenebilir. Vergilerin düzenli ödenmesi sonucunda hem ülkemizin hem ilçemizin üretim ölçeğinin artacak ve daha kurumsal bir yapıya kavuşulacaktır. Vergi yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum."



Yapılan konuşmanın ardından vergi rekortmenlerine plaketleri verildi.