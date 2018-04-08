Karapınar'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Karapınar Ticaret Borsası seçimleri yapıldı.

Ticaret Borsası salonunda yapılan seçimlerde 2 aday yarıştı. gerçekleştirildi. Ahmet Ulusoy ve listesi 150 oy alırken, Yusuf Zengin'in listesi 79 'da kaldı.

Başkanlığa seçilen Ahmet Ulusoy, seçim sonrası yaptığı konuşmada, üyelere teşekkür etti.

Kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yapacaklarını ifade eden Ulusoy, "Bize önemli bir görev verdiniz. Bu göreve layık olmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Diğer aday arkadaşım Yusuf Zengin ve ekibine de teşekkür ediyorum. Kazanan Karapınar olmuştur. Bu seçimin kaybedeni yok.” dedi.

- Karapınar'da kavga

Karapınar’da çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Karapınar Ereğli karayolu köprülü kavşağı inşaatında çalışan Bahattin Ö. (24) ile buranın yakınında bulunan bir inşaatta çalışan Ufuk S. (33) ve ağabeyi Orhan S. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bahattin Ö, başına aldığı darbeler sonucu yaralandı.

İlk tedavisi Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan yaralı, Konya’ya sevk edildi.



İki kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

