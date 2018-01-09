Karapınar'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Karapınar’da, "Haydi Konuş Bakalım" ve "Haydi Bil Bakalım" yarışması ilçe finalleri yapıldı.

Medeniyet Okulu Projesi kapsamında liseler arası "Haydi Konuş Bakalım" münazara yarışması ve ortaokullar arası "Haydi Bil Bakalım" bilgi ve kültür yarışmasının, ilçe finalleri Karapınar Kültür Merkezinde düzenlendi.

Münazara yarışmasında ilçe birincisi Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi, bilgi yarışmasında ise TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu oldu.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, dereceye giren okul öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

- Öğrencilere 112 Acil Servis tanıtıldı

Karapınar TOKİ Yavuz İlkokul öğrencilerine, "112 Acil Servisi" tanıtıldı.



"112'yi Tanıyalım" etkinliğinde, 112 Acil Servis çalışanları tarafından ambulans çağırma, ambulansa yol vermek gibi konularında öğrenciler bilgilendirildi.



Bir ambulansta 112 Acil servis ekibi, öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri ve nasıl ambulans çağıracaklarını teorik olarak anlattı.







