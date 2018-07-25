Karapınar'daki obruk AFAD tarafından incelendi

KONYA (AA) - Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ekipleri, Karapınar Eşeli mevkisinde önceki günlerde oluşan obrukla ilgili inceleme yaptı.

AFAD yetkilisi yüksek jeoloji mühendisi Şükrü Arslan ve beraberindeki ekip, Karapınar Eşeli mevkisinde önceki günlerde yaşanan çökmeyle oluşan obrukta inceleme yaptı.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun 70 metre çapında ve 50 metre derinliğinde olduğunu söyledi.

Çökmelerin halen devam ettiğini ve obruğun büyümeye devam ettiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Obrukla ilgili tespitlerimiz yaptık. Oluşan obruğa rağmen tarla sahibi sulamaya devam ediyor. Sulanmaya devam etmesi obruğun aktif olarak büyümeye devam edeceği anlamına geliyor. Bununla ilgili olarak kaymakamlık ve belediyeye yazı yazıp sulamanın durdurulmasını talep edeceğiz. Obruk çevresinin güvenlik altına alınarak herhangi bir can kaybı ile mal kaybının olmaması için gerekli girişimlerde bulanacağız. Obrukların önüne geçilebilmesi için bölgede çok detaylı bir jeolojik çalışma gerekmektedir."

