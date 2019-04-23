Karapınar'daki Çekki Tülüleri arşivleniyor

KONYA (AA) - Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü Öğretim görevlisi Yelda Gezicioğlu, tülü dokumalarını araştırmak üzere Karapınar'a geldi.

Gezicioğlu, dokumacılığın Anadolu'da kültürel mirasın belirleyici alanlarından birisi olduğunu, Çekki Tülüleri'nin Anadolu’da daha çok Karapınar ve çevresine özgü bir tekstil ürünü olduğunu belirtti.

Karapınar Çekki Tülüleri'nin tarihsel sürecinin, üretim tekniklerinin, desen özelliklerinin, dokumada kullanılan malzemelerinin, kullanım alanlarının araştırmasını yaptığını belirten Gezicioğlu, şunları kaydetti:

"Çeki Tülüleri Karapınar’da dokunan tülü örneğinden biridir. Bu dokumaların her yönü ile özelliklerini araştırıyoruz. Yaklaşık 20-25 yıl öncesine kadar dokunmaya devam eden ancak günümüzde yok olmaya yüz tutmuş geleneksel dokumalarımızdan olan Çekki Tülü dokumasının tüm özellikleri ile arşivlenmesi, literatüre girmesi için araştırmalar yapıyoruz. Bu tülüleri dokuyan kadınlarımızla görüşüyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler bizler için kaynak olacaktır. Kültürel değerimiz olan Çekki Tülü dokumalarının yaşatılması ve devam etmesi toplumsal kimliğin değerlerinin korunması açısından önem taşımaktadır."

