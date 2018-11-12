Karapınar'da yeni obruk

KONYA (AA) - Karapınar’da 7 metre derinliğinde 10 metre çapında yeni bir obruk daha meydana geldi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Apak mevkisinde mısır hasadı yapan biçerdöver operatörü, tarlada obruk oluştuğunu fark etti. Hasadı bırakan operatör, durumu tarla sahiplerine bildirdi.

Tarlaya gelen köylüler, 7 metre derinliğinde 10 metre çapındaki obruğun şaşkınlığını yaşadı.

Tarla sahiplerinden Hacı Mutluer, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun ne zaman oluştuğunu bilmediklerini söyledi.

Biçerdöver operatörünün dikkatinin olası kazayı önlediğini ifade eden Mutluer, şunları kaydetti:

"Sürücü o an başka bir şeyle uğraşıyor olsa obruğun içine düşebilirdi. koşarak geldi bize haber etti. Oburuklar genelde Karakuyu mevkisinde oluşuyordu. Bu bölgede ilk defa görüyoruz. şaşkınız. Tarlalarımızda çalışırken artık tedirgin oluyoruz."