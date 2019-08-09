Karapınar'da yaz kursları şenliği

KONYA (AA) - Karapınar Belediyesi, KOMEK, ASEM, Gençlik Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen 2. Yaz kursları şenliği Ahmet Hamdi Mutlu kent parkında gerçekleştirildi.

Program İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yahya Ekmekçi tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Belediye Bakanı Mehmet Yaka, Kur'an kurslarına katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.



Başkan Yaka, "Hem dini bilgiler öğrenildi, hem de sosyal faaliyetlerde bulunuldu. Öğrencilerimiz dinimizin kutsal kitabını öğrenmenin ve temel dini bilgilere ulaşmanın sevincini yaşıyor. Ailelerini ve kurs eğitmenlerini tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra Gençlik Merkezi tarafından organize edilen yaz Kur’an kurslarına devam eden, erkeklerde futbol, kızlarda yakan top ve masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere kupa ve madalyalar verildi.



Programa Kaymakam Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Müftü Vekili Abdullah Özmenle öğrenciler, kurs eğitmenleri katıldı.



