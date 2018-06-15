Karapınar'da yangın

KONYA (AA) - Karapınar’da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zafer Mahallesi Ereğli Caddesi üzerinde Yaşar Şenol'a ait halı mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, apartmana da sıçradı. İtfaiyenin çalışmasının ardından söndürülen yangında mobilyalar ve halılar kullanılamaz hale geldi.
İş yeri sahibi Yaşar Şenol, çelik kasayı açamayan kişi veya kişilerin iş yerini ateşe verip kaçtıklarını iddia etti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın kundaklama olma ihtimali üzerinde duruyor.