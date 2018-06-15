Karapınar'da yangın

KONYA (AA) - Karapınar’da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Zafer Mahallesi Ereğli Caddesi üzerinde Yaşar Şenol'a ait halı mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine...