Karapınar'da Wushu Konya Bölge şampiyonası yapıldı

KONYA (AA) - Wushu Kungu Sanda bölge şampiyonası Karapınar'da yapıldı.

Karapınar kapalı spor salonunda yapılan müsabakalara, 5 kulüpten 150 sporcu katıldı.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi. Wushu il temsilcisi Mehmet Altınsarı'nın da katıldığı yarışmalarda, çok sayıda sporsever müsabakaları takip etti.

Meram Belediyespor, Karapınar Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kobraspor ve ferdi sporcuların katıldığı müsabakalar, yaklaşık 7 saat sürdü.

Sporcular birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

