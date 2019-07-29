Karapınar'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü bir hafta içerisinde ikinci defa Hint keneviri operasyonu başarılı bir şekilde gerekleştirdi

Geçtiğimiz hafta içerisinde 550 kök Hint kenevir ele geçiren emniyet güçleri, bu defa da 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki bir yaylada mısır eken bir çiftçi, kontrole gittiğinde tarlasının içerisinde Hint keneviri ekildiğini fark etti. Tarla sahibi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Polis ekipleri, drone yardımı ile mısır tarlasının içerisinde ekili Hint kenevirlerinin yerlerini tespit etti.

Polis ekipleri Hint kenevirlerini tek tek söktü. Yaklaşık 3 metre boyundaki dev Hint kenevirleri, polis araçlarına yüklenerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine, yaptığı operasyonlarla yaklaşık 2 milyonluk liralık darbe vurduğu belirtildi.