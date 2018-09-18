Karapınar'da Türk Sanat Müziği konseri

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Müzik bölümü öğrencileri, Karapınar ilçesinde Türk Sanat Müziği severler ile buluştu.

Program, Karapınar Ticaret Borsası başkanlığının katkıları ile gerçekleşti.

Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinin Karapınarlılar için seslendirildiği programda bir çok ünlünün eserleri genç öğrenciler tarafından ustalıkla seslendirildi.

Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, "Genç sanatçı kardeşlerimize destek olmak ve Tük Sanat Müziğine sahip çıkmak adına gençlerimizi Karapınar’a davet ettik. Çok güzel bir gece oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.