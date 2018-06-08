Karapınar'da trafik kazası: 3 yaralı

KONYA (AA) - Karapınar’da meydana gelen trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı.

Gülistan Tertemiz idaresindeki 31 L 1892 plakalı otomobil ile Abdullah Karabulut’un kullandığı 48 RR 487 plakalı otomobil, Sandıklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde çarpıştı. Kazada 31 plakalı otomobilin sürücüsü Tertemiz ile aynı otomobilde bulunan Nebahat Altıntop ve Seyhan Biçer yaralandı.

Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralıların Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulunda öğretmen oldukları ve karne dağıtımı sonrası evlerine gittikleri öğrenildi.





