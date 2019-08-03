Karapınarda trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Karapınar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan hamile olan otomobil sürücüsü Sevinç Konya'ya sevk edildi.
Yanan tırı gelen itfaiye ekipleri söndürüldü.
KONYA (AA) - Karapınar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Ahmet Boz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, İlknur Sevinç idaresindeki 41 EA 620 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle tır devrilerek...
KONYA (AA) - Karapınar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan hamile olan otomobil sürücüsü Sevinç Konya'ya sevk edildi.
Yanan tırı gelen itfaiye ekipleri söndürüldü.