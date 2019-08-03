Karapınarda trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Karapınar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ahmet Boz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, İlknur Sevinç idaresindeki 41 EA 620 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle tır devrilerek yanmaya başladı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan hamile olan otomobil sürücüsü Sevinç Konya'ya sevk edildi.

Yanan tırı gelen itfaiye ekipleri söndürüldü.