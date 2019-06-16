Karapınar'da trafik kazaları: 3 yaralı

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ersin Kaynak (29) yönetimindeki 42 YD 813 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 10'uncu kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Diğer kaza ise ilçe bağlı Fevzipaşa Mahallesi Büyük Bece mevkisinde meydana geldi. Ali Rıza Bozgün'ün (45) kullandığı 42 LM 673 plakalı taksi yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılardan Birer ve Bozgün, Karapınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.