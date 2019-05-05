Karapınar'da şükür duası

KONYA (AA) - Karapınar'da çiftçiler, geride kalan kış ve ilkbahar mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle şükür duası yaptı.

Kış mevsimini bol yağmur ve kar yağışı ile geçiren Karapınarlı çiftçiler, ilkbahar mevsiminde Nisan ve Mayıs aylarında da bol yağmur ile sevindi.

Her yıl yağmur duasına çıkan çiftçiler Yassıaca, Yazomca ve Karakuyu bölgelerinde şükür duasına yaptı.

Türkiye'nin en az yağış olan yerlerinden biri olan Karapınar ilçesinde, yağışların çokluğu sebebi ile eller bu kez semaya şükür için kalktı ve yağışlı geçen senenin hububata bereket getirmesi için dua edildi.

Din görevlisi Ali Osman Gürbüz ve Berat Kolay tarafından vatandaşlara "Allah'ın nimetleri ve şükrü" konusunda bilgiler verdi. Hep birlikte şükür duası yapıldı.

Çiftçiler, "Her yıl yağmur duası yapılırdı. Şimdi de yağan yağmurlar için Allah'a teşekkür etmek istedik. Meralarımız canlandı. Hayvanlarımızın yiyeceği çoğaldı. Ekinlerimiz bereketlendi." dedi.