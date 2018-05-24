Karapınar'da STK'lara teşekkür plaketi

KONYA (AA) - Karapınar Devlet Hastanesine katkıda bulunan sivil toplu kuruluşlarına teşekkür plaketi verildi.

Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hüseyin Babur ve Sağlık Hizmetleri Derneği Başkanı Muammer Bozdoğan, STK’lara ziyarette bulundu.

Başhekimi Babur, Karapınar Devlet Hastanesi 2015 yılı Mayıs ayında yeni binasında hizmete vermeye başladığını söyledi.

Yeni tıbbi cihaz ve donanım ile ilave üniteler açılarak kapsamlı sağlık hizmeti sunduklarını belirten Babur, şöyle konuştu:

"Hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile hasta odalarımızda, acil serviste, yataklı servisler ile polikliniklerde bazı fiziki iyileştirme ve düzenlemeler yapılarak, hasta ve hasta yakınlarımızın daha konforlu hizmet almaları sağlanmıştır. Hastanemize işitme tarama cihazı, göz hastalıkları muayene ünitesi ve cihazları, panoramik dijital diş röntgen cihazı, diş ünitesi, odiyometri cihazı ile sessiz kabin ve fizik tedavi ünitesinin ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve donanımlar alınarak hizmete sunulmuştur."

