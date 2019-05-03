Karapınar'da şiir dinletisi

KONYA (AA) - Karapınar Meke Anadolu Lisesi öğrencileri "Bir Hoş Seda" adıyla ilçede şiir dinletisi düzenledi.

Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul, Kültür Merkezi Müdürü Mustafa Songül, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Okul Müdürü Celalettin Aktürk burada yaptığı konuşmada, "Sadece derler başlı kalmadan sosyal faaliyetlerle de öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. Öğrencilerimizin şiir okuyarak özgüvenlerini sağlamak ve dinleti özelliğini yaymak istedik. Bu güzel programı hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum." dedi.



Ardından, öğrenciler ünlü şairlerin şiirlerinden çeşitli mısralar okudu.