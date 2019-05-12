Karapınar'da şehitler için mevlit okutuldu

KONYA (AA) - Karapınar Ticaret Borsası tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Hacı Ömerli Camisi'nde teravih namazı öncesi düzenlenen programda, şehit olan polis, asker ve öğretmenler başta olmak üzere tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Kur'anı Kerim tilavetinin ardından şehitlere dua edildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlit programında, şeker ikramında bulunuldu.

Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, "Birlik ve beraberliğimiz adına bu topraklar için manevi değerlerimiz uğruna şehit düşenlere minnet duygularımızı ilettik. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

