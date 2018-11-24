KONYA (AA) - Karapınar'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamber ve Gençlik" adlı konferans düzenlendi.

Merkez Kuran Kursu Toplantı Salonunda düzenlenen "Peygamber ve Gençlik" konferansonon açılışı Kuran-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Konya İl Müftü Yardımcısı Musa İmamoğlu, yaptığı konuşmada, gençliğin bir milletin geleceğe uzanan eli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu el ne kadar güçlü ve uzun olursa o millet o kadar güçlü olur. Genç heyecanı olan insandır. İdeal genç doğru düşünür, imanlıdır ve rehberi kuran ve sünnettir. Bizler evlatlarımızı Peygamberimizin yaşamı öğreterek hayata hazırlamalıyız. Peygamberlerin çocuklarla veya gençlerle olan diyaloglarının günümüzde insanlığa rehberlik edecek örneklerle doludur. Onu kıymetini bilmeliyiz."

