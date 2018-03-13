Karapınar'da okuma yazma kursuna yoğun ilgi

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Okur Yazarlık Seferberliği kapsamında Karapınar’da 27 kurs açıldı.

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Aydınbelge, yaptığı açıklamada, ilçede okur yazar olmayan bir tek kişinin kalmaması için çalıştıklarını söyledi.

Toplam 27 kursun açıldığını, bu kurslara 111 kursiyerin katıldığını ifade eden Aydınbelge, "Okur yazar seferberliğimize ilgi gösterilmesi son derece önemli. Kursiyerler istekli ve azimli. Kurslara katılmak isteyenlerin kendilerine en yakın okul müdürlüğüne ve ya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne başvurabilirler." diye konuştu.