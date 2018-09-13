Karapınar'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

KONYA (AA) - İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "100 Günlük Trafik Eylem Planı" çerçevesinde öğretmenlere trafik konusunda eğitim verildi.

Karapınar Kültür Merkezi'nde, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından öğretmenlere, trafikte saygı, sürücünün dikkat etmesi gereken kurallar, trafikte yaşanan olumsuzluklar, alınması gereken önlemler, trafik sistemi ve trafikte kurallara uyma bilinci, güvenli sürüş ve dikkat edilmesi gereken konular detaylı biçimde anlatıldı.



Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Mümin Özev tarafından verilen eğitim, soruların cevaplanmasının ardından son buldu.