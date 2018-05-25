Karapınar'da

KONYA (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sosyal Gelişim Programı kapsamında Karapınar Kaymakamlığı ile Karapınar Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa hazırladığı, "Karapınarlı Mutlu Kadın Elleri" projesine katılan kursiyerler hünerlerini iftar çadırında sergiledi.

Kursiyerlerin yaptıkları yemekler, Karapınar Belediyesi iftar çadırında vatandaşlara ikram edildi.

Karapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Hatice Soran, proje kapsamında açılan kursa 25 kadının katıldığını söyledi.

Soran, şunları kaydetti:

"Kadın kursiyerleri girişimciliğe teşvik ederek kendi işlerini kurmalarına imkan sağlayıp, meslek kazandırarak istihdam edilebilirliğinin ve iş gücüne katılım oranlarının arttırılmasına katkı sağlanması amaçlandı. Aşçılık kursuna katılan kadınlarımız, zaman zaman iftar çadırına yemekler yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bugün aşçılarımız, tam not aldılar."

İftar sonrası vatandaşlara Osmanlı şerbeti dağıtıldı.

