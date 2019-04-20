Karapınarda model uçak yapım kursu

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde düzenlenen "Ata Model Uçak Yapım Etkinliği Kursu" sona erdi.

Türk Hava Kurumu Karapınar Şubesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği Cumhuriyet ilkokulunda açılan kursa 4. sınıf öğrencilerinden 22 kişi çocuk katıldı.



Kursa katılan çocuklara, Türk Hava Kurumu Karapınar Şubesi Saymanı Ümügülsüm Yaşa tarafından Ata model uçakların yapımı öğretildi.



THK Karapınar Şube Başkanı Abdullah Sezer, amaçlarının havacılığı 7'den 70'e herkese sevdirmek olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:



"Gerek şube başkanlığımızca olsun gerekse Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açmış olduğumuz kurslarda, havacılık sevgisini aşılamak, geliştirmek, çocukların gelecekle ilgili seçimlerinde farklı bakış acıları sunmak amaçlanmaktadır. Birebir plan üzerinde çalışılan modellerde el becerisi, pratik zeka ve sabrın geliştiği, çocukların pes etmemeyi öğrendikleri gözlemlenmektedir."

Ata model uçak yapım kursuna katılan kursiyerlere Türk Hava Kurumu tarafından sertifika verildi.

Törene Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, THK Şube Başkan Abdullah Sezer, Okul Müdürü Özgür İlhan, THK Karapınar Şube Saymanı Ümügülsüm Yaşa katıldı.



