Karapınar'da leyleklerin fare avı

KONYA (AA) - Yaz aylarında ortaya çıkan ve tarım arazilerinde çok fazla görülen tarla farelerine karşı mücadelede çiftçilerin yardımına leylekler yetişti.

Göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan Karapınar'da son zamanlarda leylek popülasyonunda gözle görülür bir artış gözlenirken, leylekler aynı zamanda da çiftçinin dostu oldu.

Özellikletarlalarında hasat yapan çiftçileri takip eden leyleklerin fare avları da oldukça dikkat çekiyor.

Yonca hasatının yapıldığı sırada, traktörün toprağın yüzeyine çıkardığı fareleri avlayan leylekler, traktörlerden kaçıp korkmuyorlar.

Çiftçi Mehmet Akif Şenkul, 3 aydır çeşitli mevkilerde yonca biçtiklerini belirterek, "Gittiğimiz bütün yonca tarlalarına leylekler geliyor. Sanki bizi takip ediyorlar. Sayıları kimi zaman 50'yi buluyor. Tarlada yonca aralarındaki deliklere yuva yapan tarla farelerini avlayıp yiyorlar. Fareler yonca gelişimini de olumsuz etkiliyor. Leylekler ise onların doğal çözümcüsü adeta." diye konuştu.