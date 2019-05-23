Karapınar'da kursiyerler belgelerini aldı

KONYA (AA) - Karapınar Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi alan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.
Kurs öğreticiliğini Döne Yakar'ın yaptığını belirten Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Aydınbelge şunları söyledi:
"Kursumuza 20- 62 yaş arası 29 kişi katıldı, 7 ay devam eden kursun sonunda kursiyerlerimiz Kur'an okumayı öğrendi. Hepsinin gözlerinde büyük mutluluk vardı. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda kurslar düzenleniyor. Kur'an-ı Kerim öğrenen kursiyerlerimize belgelerini vermekten onur duyduk. Onlarında mutluluğuna şahit olduk. İnşallah bu öğrenme hayatlarında yeni başlangıçlar oluşturur. Kendilerini gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.