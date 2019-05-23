Karapınar'da kursiyerler belgelerini aldı

KONYA (AA) - Karapınar Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi alan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.



Karapınar ASEM ile Karapınar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından ortaklaşa açılan kursa 29 kursiyerin katıldığı belirtildi.

Kurs öğreticiliğini Döne Yakar'ın yaptığını belirten Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Aydınbelge şunları söyledi:



"Kursumuza 20- 62 yaş arası 29 kişi katıldı, 7 ay devam eden kursun sonunda kursiyerlerimiz Kur'an okumayı öğrendi. Hepsinin gözlerinde büyük mutluluk vardı. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda kurslar düzenleniyor. Kur'an-ı Kerim öğrenen kursiyerlerimize belgelerini vermekten onur duyduk. Onlarında mutluluğuna şahit olduk. İnşallah bu öğrenme hayatlarında yeni başlangıçlar oluşturur. Kendilerini gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

