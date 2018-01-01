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Karapınarda "Kudüs ve Mekke" konulu etkinlik

KONYA (AA) - Karapınar'da "Kudüs ve Mekke" konulu program gerçekleştirildi. Belediye Yeni Düğün Salonu'nda İlçe Müftülüğü ve Karapınar İmam Hatipliler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim...

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:05
Karapınarda
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KONYA (AA) - Karapınar'da "Kudüs ve Mekke" konulu program gerçekleştirildi.

Belediye Yeni Düğün Salonu'nda İlçe Müftülüğü ve Karapınar İmam Hatipliler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, yaptığı konuşmada bu etkinlik ile Kudüs ve Mekke konusunda halkı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, Müslümanlar'ın hayırlı bir gece yaşamasına vesile olmak istediklerini söyledi.

Kudüs’ün Peygamberimizin emaneti olduğunu ifade eden Demirlenk, "O emanete sahip çıkacağız. Orada yaşayanlar Peygamber şehrinde yaşıyorlar. Bütün acılara ve zulümlere karşı direniyorlar. Bizler onlara destek vermek zorundayız. Bugün Kudüs işgal atındadır. Mescid-i Aksa Müslümanlar'ın ilk kıblesidir. O zaman bu emanete sahip çıkma zamanıdır." dedi.

Daha sonra İstanbul Molla Hüsrev Sofular Cami İmam Hatibi Hüseyin Süme, Kudüs hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Karapınar İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi sunuldu. Karapınar Müftlüğü İlahi Korosu, ilahiler seslendirdi.

Programa Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, daire müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
KarapınarKudüs Ve Mekke
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