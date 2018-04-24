Karapınar'da kermes

KONYA (AA) - Karapınar Gazi Mustafa Kemal ilkokulunun okul aile birliği üyeleri tarafından okul yararına kermes düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan okul müdürü Halil Saygı, öğrencileri derslerinin yanı sıra düzenledikleri sosyal etkinliklerle de moral ve motivasyonlarını da yüksek tutmaya gayret ettiklerini söyledi.

Saygı, "Bunun yanında veliler arasında da kaynaşma sağlanıyor. Bu güzel etkinliği düzenleyen Okul Aile Birliğimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kermesin açılışının ardından öğrencilere palyaço gösteri eşliğinde çeşitli gösteriler yapıldı, okula katkıda bulunan velilere teşekkür plaketi verildi.



