Karapınar'da karma sergi açılışı

KONYA (AA) - Karapınar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, KOMEK ve ASEM kurslarının karma sergisi açıldı.

Mevlana Ortaokulu sosyal faaliyetler salonundaki serginin açılışında konuşan Karapınar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Aydınbelge, "Açılan mesleki ve teknik, kültürel kurslar, okuma yazma kursları ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu kurslarımıza yediden yetmişe herkese katılıyor. İlgi bir hayli fazla. Bu sergimizde el emeği göz nuru ile yapılmış ürünler yer alıyor. Emek veren kurs hocalarımıza ve kursiyerlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, KOMEK yöneticisi Ali Tuna, ASEM Müdürü Dudu Sağlamer ile davetliler katıldı.



