Karapınar'da imar barışı bilgilendirme toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi tarafından "İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Belediye Yeni Düğün Salonu'ndaki toplantıya Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Tamer Öncü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaka, burada yaptığı konuşmada, İmar Barışı yasasının ilçe için çok faydalı olduğunu söyledi.

İmar barışında vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için konunun iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yapan Yaka, "Bugüne kadar tapulu araziler üzerinde yapılan binalardaki ruhsatlandırmadan doğan sıkıntıların telafisi bakımından İmar Barışı yasasının anlaşılması ve sorularınıza cevap verebilmek için bilgilendirme toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Öncü'nün yaptığı slayt gösterisi ve soruların cevaplandırılmasının ardından program sona erdi.



















