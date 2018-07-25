Karapınar'da ilk defa hidatik kist ameliyatı yapıldı

KONYA (AA) - Karapınar Devlet Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran kişi, hastanede ilk defa yapılan açık ameliyatla karaciğerindeki kistlerden kurtuldu.

Hastanın iyi olduğunu belirten Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Babur, bu ameliyatın ilçelerinde ilk defa gerçekleştirildiğini söyledi.

Hidatik kistin Türkiye'de özellikle hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde sık görülen paraziter bir hastalık olduğunu ifade eden Babur, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 22 yaşındaki hasta N.M, Karapınar Devlet Hastanesine başvurmuş, muayene ve tetkikler sonucu karaciğerinde yaklaşık 15 santimetrelik kist tespit edilmiştir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Turan ve Op. Dr. Recep Demirgül'ün birlikte girdikleri ameliyat sonucu hastanın tedavisi sağlanmıştır."

