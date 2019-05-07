Karapınarda iftar çadırı

KONYA (AA) - Karapınar Kaymakamlığı ile Karapınar Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşlara iftar yemeği verildi.



Cumhuriyet Meydanı'nda 29 gün boyunca iftar çadırında vatandaşlara yemek ikramında bulunacağı kaydedildi.



Ramazan ayının ilk iftarında çadırdaki masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Vatandaşlarımızla iç içe olmaktan ve onlarla iftar sofrasında buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı ayda birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ramazan boyunca çadırda her gün 500 kişi iftar yapacak.

