Karapınar'da Cumhur İttifakı çalışmalarını sürdürüyor

KONYA (AA) - Karapınar’da Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda, "Cumhur İttifakı'nın adına yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bizim 15 yılda ilçemize kazandıklarımız ortada." diye konuştu.

Projelerin anlatıldığı toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ercan Alp, Cumhur İttifakı Belediye Meclis adayları ve vatandaşlar katıldı.



