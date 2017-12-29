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Karapınar'da "Çiftçi Buluşmaları" etkinliği

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde, "Çiftçi Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.Yeni Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu,...

29 Aralık 2017 Cuma 13:50
Karapınar'da
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KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde, "Çiftçi Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Yeni Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, çiftçi sorunlarını yerinde tespit edip bu sorunları çözmek için Türkiye genelinde çiftçi buluşmaları etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

Karapınar’ın tarımda öncü olduğunu belirten Milletvekili Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Karapınar tarımın çok önemli ve öncü olduğu yerdir. İlçemiz kapalı sulama sistemine en yüksek oranda geçen, en iyi tarım tekniklerini uygulayan nadir yerlerden. Burası Türkiye’de örnek bir yerdir. O nedenle öncüler olarak sizlerin görüşlerini almak için bu programı düzenledik. Amacımız, Karapınar’da başlattığımız çiftçi buluşmalarını tüm ülke genelinde yaygınlaştırarak, çiftçiyi yani sözün ilk sahibini dinlemek, görüş ve taleplerine göre yeni bir çalışma programı hazırlamak."

Etkinlik, katılımcılara çiftçilerin yönelttiği soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Programa, 4’ncü DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar, Orman Bölge Müdürü Muhammet Çolak, Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan, MHP İlçe Başkanı Faruk Sonkaya, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Çİftçi BuluşmalarıKarapınar
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