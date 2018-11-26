Karapınar'da

KONYA (AA) - Ülkü Ocakları Karapınar İlçe Başkanlığı, uyuşturucu ve madde bağımlılığının zararlarını konu alan "Cehalet" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Kültür merkezinde sahnelenen oyun saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ülkü Ocakları Karapınar İlçe Başkanı Tayfur Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucuya Ülkü Ocaklarının savaş açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cehalet ile mücadelenin yanında, Ülkü Ocakları Genel Merkezi ve Genel Başkanı Sayın Olcay Kılavuz Beyefendi'nin takdiri ile yeni bir mücadele kapısı açılmıştır. Bu mücadelenin adı uyuşturucu ile mücadele kapısıdır. Kanımızın son damlasına, nefesimizin sonuna kadar uyuşturucu madde ile mücadele edeceğiz. Sokaklarda uyuşturucu kullanan değil bilim ve ilimle yoğrulan, kendisini milletine gençlerimizin yetişmesi için çalışacağız."

Konuşmanın ardından "Cehalet" isimli tiyatro sahnelendi.

Tiyatro gösterisinde gençlerin uyuşturucuya nasıl yöneldiği, ne gibi önlemler alınması gerektiği, Ülkü Ocaklarına giden gençlerin nasıl yetiştiği, kitap okumanın önemi, ailelerin önemi, arkadaş seçimi gibi i konuları ele alındı.

