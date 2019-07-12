Karapınar'da buğday hasatında sona gelindi

KONYA (AA) - Karapınar'da hasatı tamamlanan Buğday tarlaları, yerini saman balyası ile uğraşan işçilere bıraktı.
Hasadın bittiği buğday tarlalarında geride kalan samanlar balya yapılarak kamyon ve traktörlere yükleniyor.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki işçilerden Ramazan Çalış, "Günlük 4 bin balya yapıp taşıyoruz, mecbur kalmadıkça insanların bu işi yapmak istemiyorlar. Dikkatli olunmazsa sağlık açısından da risk taşıyor. Ayrıca saman tozları da vücudumuza giriyor ve rahatsız ediyor. Ama ekmek parası yapacağımız bir şey yok." dedi.
Sezonluk çalışan işçilerden Necati Aydın da, "Günlük en az 200 lira kazanıyoruz. Bu ücret çalışmaya göre artabilirde. Balya işi ile okul harçlılarımız çıkartıyoruz. İyi bir gelir kapısı." dedi.