Karapınar'da buğday hasatında sona gelindi

KONYA (AA) - Karapınar'da hasatı tamamlanan Buğday tarlaları, yerini saman balyası ile uğraşan işçilere bıraktı.



Hasadın bittiği buğday tarlalarında geride kalan samanlar balya yapılarak kamyon ve traktörlere yükleniyor.



Balyaların tarladan taşınma işini ise sezonluk çalışan tarım işçileri yapıyor. Ağır ağır ilerleyen traktör römorkunun peşinden giden işçiler, saman balyalarını yüklerken, römork üzerindeki başka bir işçi de atılan balyaları istifleyip, düzenliyor. Balyalar bazen hayvanların kışlık yiyeceği için depolara kaldırılırken bazen de başka şehirlere satılmak üzere gönderiliyor.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki işçilerden Ramazan Çalış, "Günlük 4 bin balya yapıp taşıyoruz, mecbur kalmadıkça insanların bu işi yapmak istemiyorlar. Dikkatli olunmazsa sağlık açısından da risk taşıyor. Ayrıca saman tozları da vücudumuza giriyor ve rahatsız ediyor. Ama ekmek parası yapacağımız bir şey yok." dedi.



Sezonluk çalışan işçilerden Necati Aydın da, "Günlük en az 200 lira kazanıyoruz. Bu ücret çalışmaya göre artabilirde. Balya işi ile okul harçlılarımız çıkartıyoruz. İyi bir gelir kapısı." dedi.

