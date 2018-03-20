Karapınar'da

KONYA (AA) - Karapınar Meke Anadolu Lisesi öğrencileri "Bir destandır Çanakkale" adlı tiyatro gösterisini sahnelendi.

Kültür merkezinde 2 gün boyunca öğrencilere ve halka ücretsiz olarak sahnelenen oyun izleyenlerin beğenisini kazandı.

Programda konuşan Okul Müdürü Celalettin Aktürk, "Çanakkale ruhunu unutturmamak ve yaşatmak için bizlere görev düşüyor. Öğrencilerimi ve öğretmenlerimi verdikleri emeklerinden dolayı kutluyorum." dedi.

Oyunun sonunda Kaymakam Mustafa Karaca, sahnede öğrencileri kutlayarak, "Bizlere Çanakkale ruhunu yeniden yaşattığınız için hepinizi kutlarım." diye konuştu.