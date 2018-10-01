Karapınar'da bilgilendirme toplantısı

KONYA (AA) - Karapınar'da Kadastro İl Müdürlüğü ile Karapınar Belediyesi tarafından tescil dışı kalmış arsa ve arazilerinin tekrar kadastro tespitlerinin yapılması konusunda mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme yapıldı.Belediye...