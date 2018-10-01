Karapınar'da bilgilendirme toplantısı

KONYA (AA) - Karapınar'da Kadastro İl Müdürlüğü ile Karapınar Belediyesi tarafından tescil dışı kalmış arsa ve arazilerinin tekrar kadastro tespitlerinin yapılması konusunda mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme yapıldı.
Belediye meclis salonundaki toplantıda Konya Kadastro İl Müdürü Fatih Demir, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun ek maddeleri gereğince tescil harici bırakılan merkez ve köylerdeki alanların tescil edilmesi konusunda katılımcılara bilgiler verdi.
Toplantıya, Konya Kadastro İl Müdürü Fatih Demir, Karapınar Belediye Başkan Vekili Emre Özsoy, Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Sağlık ve mahalle muhtarları ile belediye teknik personeli katıldı.